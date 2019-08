Atletica | José María Odriozola | “La sudafricana Caster Semenya biologicamente è un uomo”

Fonte : oasport

(Di giovedì 15 agosto 2019), professore di biochimica e membro del consiglio di amministrazione della IAAF ha rilasciato al portale iberico Marca una lunga intervista nella quale parla del caso riguardante la, affermando come l’atleta sia “un uomo“, e che questo le consenta di avere un gran vantaggio rispetto alle rivali. Così il professore: “Dice che la IAAF è contro di lei, ma le regole sono per tutti. Il suo caso viene dalla Coppa del Mondo a Berlino 2009. Ha cromosomi XY, come il uomini, e poi una serie di controlli ormonali interni che lo rendono iperandrogenica. Non entriamo nella sua denominazione di donna, ma èun uomo, con caratteristiche, per certi aspetti, non totalmente anatomiche che definiscono l’uomo, ma ha un vantaggio enorme, ecco perché ci sono gare di uomini e donne“. Il docente ...