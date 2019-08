Sul Play Store il piatto di Ferragosto è servito | ecco i giochi e le app Android in

Ecco il nuovo smartwatch Amazfit - che sfiderà Apple Watch puntando forte Sul display : Huami si prepara a lanciare un nuovo smartWatch Amazfit, che punterà molto sulla qualità del display sfidando direttamente Apple Watch Series 4. Ecco la prima immagine diffusa. L'articolo Ecco il nuovo smartWatch Amazfit, che sfiderà Apple Watch puntando forte sul display proviene da TuttoAndroid.

C'è un'ondata di offerte Sul Play Store : più di 50 app e giochi in sconto per oggi : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 12 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per prepararsi alle vacanze?

Cosa c'è di bello Sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android : Sono più di 35 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 18 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend?

DJ Cooper - il playmaker che all’antidoping è riSultato… incinto : Un pasticcio made in NBA su Il Giornale. Accade che il playmaker DJ Cooper, prima di sottoporsi all’analisi antidoping, abbia sostituito la sua provetta con quella di un’amica. Il problema, però, è che l’amica era incinta. E così ad essere incinto è risultato lui. Risultato? Smascherato. Squalificato per due anni. Gli è stata negata anche la possibilità di ottenere la cittadinanza bosniaca e dunque di risultare tesserabile con ...

GreedFall si mostra in un nuovo video gameplay incentrato Sulle sue meccaniche RPG : Attraverso un comunicato stampa, Focus Home Interactive e lo studio di sviluppo Spiders annunciato un nuovo video gameplay incentrato sulle meccaniche GDR di GreedFall, con le scelte del giocatore che saranno alla base di tutto.La creazione del personaggio, compresa la scelta delle abilità, attributi e talenti iniziali, sarà solo l'inizio del vostro percorso sulla misteriosa ed inesplorata isola di Teer Fradee, sia che scegliate di ...

Il nuovo video diario di Man of Medan si focalizza Sulla modalità multiplayer Storia Condivisa : Come probabilmente saprete, Bandai Namco ha svelato qualche tempo fa le modalità multiplayer online e offline di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure.Le due modalità si chiamano Storia Condivisa e Serata al cinema. Il nuovo video diario degli sviluppatori è dedicato alla prima modalità multiplayer:"Storia Condivisa è una modalità online cooperativa per 2 giocatori, in ...

Il gameplay di Assassin's Creed è stato utilizzato dal National Geographic Museum in una mostra Sull'antico Egitto : Il National Geographic Museum di Washington, DC, ha reso il gameplay di Assassin's Creed: Origins parte di una mostra sull'antico Egitto.Molte persone hanno elogiato Assassin''s Creed: Origins per le sue rappresentazioni realistiche dell'antico Egitto. L'enorme mappa includeva molti luoghi della vita reale e un contesto storico sull'epoca. Assassin's Creed ha sempre mirato alla precisione storica, ma i titoli più recenti sono andati ben oltre, ...

Amadeus : "Sarò un playmaker per fare canestro Sul palco dell'Ariston" - : Laura Rio Il presentatore vuole un «Sanremo corale». Fiorello? «Per lui porte aperte» Quando ha ricevuto la notizia l'altro ieri mattina era in un parco di Madrid e stava noleggiando un monopattino con suo figlio Josè. In vacanza con la moglie Giovanna e l'altra figlia Alice. Anche un po' deluso per non aver ricevuto ancora quella chiamata. «Quando ho visto sul telefono - racconta Amadeus - il numero di Salini ho pensato che ce ...

Cyberpunk 2077 : Numerosi e interessanti dettagli Sul Gameplay : L’hype per Cyberpunk 2077 cresce sempre più, grazie alla quantità molto generosa di dettagli che il team di sviluppo rivela. Quest’oggi vogliamo condividere con voi delle nuove informazioni legate al Gameplay. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 I giocatori potranno esplorare l’area esterna a Night City ma verrà richiesto un certo equipaggiamento per farlo Le periferiche sono abitate da bande criminali ...

Google Play Pass è un nuovo servizio in abbonamento Sulla falsariga di Apple Arcade : All'inizio del 2019 Apple ha annunciato Apple Arcade, servizio in abbonamento che consente (o meglio consentirà) l'accesso ad un vasto catalogo di giochi mobile. Il servizio non è ancora disponibile, tuttavia Google sta già preparando il suo contrattacco. E' infatti stato reso noto che la compagnia sta testando Google Play Pass, che dalle prime informazioni dovrebbe consentire l'accesso a giochi ed altre app più o meno utili (fitness tracker ed ...

Sul Play Store arriva un'ondata di offerte : più di 20 app e giochi Android in sconto : Il pomeriggio sul Play Store è ricco di sorprese: per tutto il weekend ci saranno offerte su più di 20 app e giochi Android (di cui 13 disponibili gratis)

Milan - i segreti di Leao : “sceglievo sempre i rossoneri alla Play Station. La mia eSultanza? Ve la spiego…” : Il nuovo attaccante del Milan ha parlato del suo arrivo in rossonero, soffermandosi anche sui propri obiettivi per la stagione Un nuovo attaccante per il Milan, Rafael Leao è pronto a prendersi la scena affiancando Piatek nel reparto offensivo rossonero. L’ex giocatore del Lille ha espresso le sue prime sensazioni ai microfoni di Milan TV, rivelando di avere una passione per la società di via Aldo Rossi fin da ...

Cyberpunk 2077 Sulla prima PlayStation? Scopriamolo in un curioso e nostalgico video : Cyberpunk 2077 è senza dubbio uno dei giochi più attesi dai fan e, come avrete già visto, il titolo sembra spremere a dovere gli hardware di attuale generazione dal punto di vista tecnico.Ma come sarebbe stato l'RPG di CD Projekt RED se fosse uscito sulla prima PlayStation? Ebbene, ecco arrivare un video di Bearly Regal che ci mostra proprio Cyberpunk 2077 sulla prima console di Sony.prima di lasciarvi alla visione del (nostalgico) video, vi ...