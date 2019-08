Samsung pronta a lanciare la batteria al grafene

Samsung è pronta a presentare un nuovo sensore ISOCELL per smartphone : Samsung presenterà, lunedì 12 agosto, un nuovo sensore ISOCELL che potrebbe essere quello utilizzato su Galaxy S11, in arrivo nel 2020. L'articolo Samsung è pronta a presentare un nuovo sensore ISOCELL per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Samsung pronta a farvi felici : in arrivo smartphone con batteria da 6000 mAh : Samsung sta lavorando a uno smartphone con una batteria da addirittura 6000 mAh, ritratta in questa foto: dovrebbe trattarsi di Samsung Galaxy M20s, una nuova versione del dispositivo già in commercio. L'articolo Samsung pronta a farvi felici: in arrivo smartphone con batteria da 6000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Samsung pronta con SoC dotati di GPU AMD e con Multi Sound per Galaxy Note 10 : AMD e Samsung Electronics hanno annunciato una partnership in virtù della quale il colosso coreano otterrà in licenza AMD Graphics IP per usarlo nei suoi SoC L'articolo Samsung pronta con SoC dotati di GPU AMD e con Multi Sound per Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung pronta a cambiare l’app per gli SMS : in arrivo Google Messaggi di default : Pare che il team di Samsung abbia deciso di sostituire l'applicazione per la gestione dei Messaggi di testo sviluppata dal colosso coreano con la soluzione di Google L'articolo Samsung pronta a cambiare l’app per gli SMS: in arrivo Google Messaggi di default proviene da TuttoAndroid.

La tecnologia a 5 nanometri di Samsung è pronta al debutto : ecco i miglioramenti : Samsung certifica due nuovi tool per il design di chipset realizzati con il processo produttivo a 5 nanometri, che promette una maggiore efficienza logica. L'articolo La tecnologia a 5 nanometri di Samsung è pronta al debutto: ecco i miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Samsung spinge sul 5G - pronta a rifornire di chipset i produttori cinesi : Samsung Electronics fornirà ai produttori cinesi chipset ad hoc per il 5G: i primi campioni sarebbero già stati inviati per la fase di test e verifica ad Oppo e Vivo. L'articolo Samsung spinge sul 5G, pronta a rifornire di chipset i produttori cinesi proviene da TuttoAndroid.

Samsung non si arrende ed è pronta con un nuovo tablet con SoC Snapdragon : Un tablet Samsung Galaxy di prossima uscita alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 710 è stato avvistato oggi su Geekbench con codice di modello SM-T545. Al momento non è possibile confermare se si tratta del Tab Active Pro spuntato all'inizio di questo mese, tuttavia potrebbe anche essere un nuovo Samsung Galaxy Tab A. L'articolo Samsung non si arrende ed è pronta con un nuovo tablet con SoC Snapdragon proviene da TuttoAndroid.