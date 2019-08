Salvini contro il reddito di cittadinanza | va verificato subito | così non si assume più

Senato - Lega battuta : prove di asse Pd-M5S Contromossa di Salvini : E' stato solo un voto sul calandario dei lavori, per di più chiesto dalla Lega. Ma ieri si è materializzato in Senato (e poi anche alla capigruppo della Camera) il primo asse fra i...

Perché è saltato l'incontro tra Salvini e Berlusconi : Troppa enfasi, troppi riflettori e anche eccessive attese. Matteo Salvini ha deciso di posticipare l'incontro con Silvio Berlusconi e lo stato maggiore riunito in via del Plebiscito. Il vertice era in programma per ieri mattina. Chi ha sentito il Cavaliere ha riferito che stava preparando il discorso che ha dovuto pagare al vicepremier del Carroccio, e il documento scritto con le 'condizioni' approntate nel vertice di ieri a palazzo ...

Il bluff estremo di Salvini contro “l’inciucio” chiama in causa il Colle : Roma. Alla buvette del Senato, Roberto Calderoli, con l’aria di chi non nega di averla combinata grossa, ordina un bicchiere di vino bianco, e poi si concede alle domande di chi lo assedia. “Allora”, esordisce, “se si approva la riforma in via definitiva alla Camera il 19 agosto, diverrà a tutti gli

M5s-Pd - tutto pronto per il governissimo contro Matteo Salvini : ecco chi sarà il nuovo premier : L'ipotesi governissimo prende piede. Dopo l'annuncio di Matteo Renzi e Beppe Grillo, sono in tanti a dichiararsi favorevoli a un'eventuale apertura e un governo Pd-M5s. Il primo a far balenare una soluzione di questa natura è stato Goffredo Bettini seguito dall'attuale gruppo dirigente del Nazareno

Salvini-Berlusconi - salta l'incontro (o forse è solo rimandato) | Forza Italia contraria a una lista unica con la Lega : Alle 18 l'Aula vota si deve esprimere sulla data per votare la sfiducia a Conte: Salvini chiede il 14, M5S, Pd e gruppo Misto il 20

Renzi : "La maggioranza contro la deriva Papeete c'è. Salvini si dimetta e si formi un nuovo governo" : Matteo Renzi ha tenuto oggi un'attesa conferenza stampa in cui ha confermato la sua teoria della necessità urgente di un governo istituzionale e che oggi stesso in Senato si vedrà l'esistenza di una nuova maggioranza, in quanto PD, M5S, Leu e gruppo misto sono d'accordo sulla calendarizzazione del voto contro Conte il 20 agosto. Ha anche detto che non sarà alla direzione del PD del 21 agosto, sostenendo che lo faccia per rispetto.Renzi ha ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati contro Matteo Salvini : "Che schifo - siamo il paese dei balocchi" : Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne - condotto da Maria De Filippi su Canale5 - ha pubblicamente attaccato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. La giovane, classe 1998, che nel programma era stata rea di aver complottato contro la stessa redazione, sembra non condividere

