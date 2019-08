Puglia | allarme Coldiretti | Attenti al pesce | sulle tavole 8 su 10 arrivano

Allarme alga tossica in Puglia : ecco le località a rischio : Pina Francone Alcune località marittime della Puglia sono state colpite dall’alga che può causare problemi di salute Si ciama Ostreopsis ovata ed è l'alga tossica che ha messo in allerta alcune località marittime sul Gargano e in Salento, in Puglia, costringendo l'Arpa ad assegnare il bollino rosso a certe spiagge. La presenza dell’alga, infatti, può causare diversi problemi di salute all’uomo: si sono riscontrati casi di malessere ...

CIA Puglia lancia l’allarme : migliaia di trattori da revisionare ma non ci sono officine : Bari. migliaia di trattori dovranno essere revisionati entro il 30 giugno 2021, ma al momento non esistono officine meccaniche autorizzate

Puglia - 3 anni fa lo scontro tra treni : il video dei famigliari delle vittime. E l’allarme al 113 : “Uno scontro - fate presto” : “Siamo con il treno, c’è stato uno scontro. Il controllore sta malissimo, perde sangue… i treni sono fermi… sta perdendo conoscenza… Mio Dio, mandate un’ambulanza. fate presto”. A tre anni esatti dallo scontro tra due treni di Ferrotramviaria lungo la tratta Andria-Corato, nel quale persero la vita 23 persone e 51 rimasero ferite, l’associazione dei famigliari delle vittime Astip ha pubblicato un ...

Allerta Meteo - temporali esplosivi al Centro/Sud : allarme a Roma e in Puglia. Ultime ore di caldo in Sicilia - +42°C a Catania [LIVE] : Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo ...