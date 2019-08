Open Arms | Elisabetta Trenta aveva programmato tutto per far sbarcare 32 migranti

Open Arms : il ministro Trenta attiva la Marina per il trasbordo dei minori : Due navi della Marina militare italiana stanno scortando a distanza la Open Arms che procede a una velocità di 3 nodi verso le acque territoriali italiane. A quanto apprende l'Agi da fonti della Difesa, ieri sera il ministro Elisabetta Trenta dopo essersi messa in contatto con il tribunale dei minori di Palermo ed essersi accertata delle condizioni dei minori a bordo della nave della Ong spagnola aveva dato mandato al capo di Stato Maggiore ...

Open Arms - Salvini firmerò ancora il divieto d'ingresso : Open Arms, Salvini firmerò ancora il divieto d'ingresso. "Pensate in che Paese strano viviamo, un avvocato del Tribunale amministrativo del Lazio

Migranti : Orlando - 'Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali' : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - "Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la c

Migranti : Orlando - ‘Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la concreta applicazione della nostra Costituzione garantiscono ancora un quadro di diritti fondamentali che i continui attacchi allo ...

Open Arms - fa rotta su Lampedusa dopo ok del Tar. Trenta invia navi militari - Salvini : ricorso e nuovo stop : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Migranti : Orlando - ‘Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la concreta applicazione della nostra Costituzione garantiscono ancora un quadro di diritti fondamentali che i continui attacchi allo ...

La Trenta accelera lo sbarco della Open Arms. I minori vanno sulle navi militari italiane : Giovanna Stella La Open Arms si dirige verso Lampedusa. Salvini: "No, allo sbarco". Ma la Trenta manda due navi della Marina Dopo che il Tar del Lazio ha sospeso il decreto Sicurezza bis e ha consentito alla nave Open Arms di entrare in acque territoriali italiane, la tensione all'interno del governo è alle stelle. Da una parte c'è Giuseppe Conte che questa mattina ha scritto a Matteo Salvini per invitarlo a far sbarcare i minori, ...

Open Arms : il Tar sospende il divieto di ingresso - Salvini dice no anche a Conte : Il Tar del Lazio ha accettato il ricorso di Open Arms e sospeso il divieto di ingresso della nave della Ong nelle acque territoriali italiane. È stata la stessa organizzazione non governativa spagnola a dare la notizia. La nave è ferma in mare da 13 giorni è ferma in mare con 150 migranti a bordo. «Sulla base della decisione dei giudici ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino». È Lampedusa. Il ricorso era stato presentato il 13 agosto ...

Open Arms - perché il Tar ha sospeso il divieto d’ingresso in Italia firmato da Salvini : Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Open Arms e ha deciso di sospendere il divieto di ingresso nelle acque territoriali Italiane firmato da Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno presenterà ricorso al Consiglio di Stato e annuncia che firmerà un nuovo divieto. Ma ecco quali sono le motivazioni della decisione del Tar.Continua a leggere

Open Arms - pure la Littizzetto fa la buonista : "Lasciarli in mare è da vigliacchi" : Giovanna Stella Luciana Littizzetto fa la buonista e sui social dice che "siamo tutti Open Arms" Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto Sicurezza bis e ha fatto rimuovere il divieto di ingresso in acque terrirotoriali italiane (firmato da Salvini, Toninelli e Trenta) alla ong Open Arms. La nave della ong spagnola Proactiva Open Arms, una decina di giorni fa, ha preso al largo della Libia 147 migranti e ora si sta dirigendo verso il ...

Open Arms - il Tar accoglie il ricorso della nave : <br>"Può entrare in acque italiane" : Lo stallo della Open Arms si avvia verso la conclusione. Con una decisione inattesa e senza precedenti, oggi il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha scavalcato il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini e ha disposto la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane nell'imbarcazione della ogn spagnola Proactiva Open Arms, che potrà avvicinarsi a Lampedusa dopo quasi due settimane di stallo.Ad annunciare ...

Open Arms - Tar sospende divieto ingresso : nave verso Lampedusa. Salvini : ricorso e nuovo stop : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...

Open Arms - Viminale ricorrerà contro Tar : 18.25 Il Viminale contesta la decisione del Tar del Lazio sulla sospensione del divieto di ingresso in acque italiane della nave Open Arms e proporrà ricorso urgente al Consiglio di Stato. Il ministro dell'Interno Salvini, si apprende inoltre, è pronto a firmare un nuovo provvedimento di divieto di ingresso della nave nelle acque territoriali italiane.

Salvini firmerà il no allo sbarco di Open Arms. Conte gli scrive : "Assistere i minori" : "Staremo attenti nei prossimi giorni perché non si crei a Roma un'alleanza innaturale, una coppia contro natura tra Pd e 5 Stelle, tra Renzi e Grillo per riaprire i porti italiani. Cercheremo di opporci con ogni energia che abbiamo in corpo perché in Italia arrivino le persone perbene, ma si possano rispedire a casa loro i troppi delinquenti che la sinistra ha fatto arrivare negli anni passati". L'ha detto il vicepremier e ministro ...