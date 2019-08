Giappone | arrivato il supertifone Krosa | bloccati i treni “shinkansen”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il tifonefa paura al: al momento non si segnalano danni a persone, ma ci sono forti disagi in quanto diversi operatori di trasporto sono stati costretti ad annunciare riduzioni del servizio proprio nel momento più critico dell’anno, ossia quando la gran parte deisi torna a casa nelle città di origine per la festa del Bon, dedicata ai morti, agli antenati, alla famiglia. L’Agenzia meteorologica nazionale Kishocho ha detto oggi che, rispetto al giorno precedente ilsi è un po’ indebolito, ma ha ancora il potenziale di far piovere qualcosa come 1.200 mm di acqua in alcune aeree delsudorientale, sulla costa pacifica. Le compagnie aeree JAL e ANA hanno annunciato la cancellazione di qualcosa come 100 voli oggi dall’isola di Kyushu. L’operatore ferroviario JR West ha dettto che praticamente tutti i suoi...

