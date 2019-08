Zingaretti : «Pd sia unito - non credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra» : Nel momento di massima divisione interna al Pd, Nicola Zingaretti lancia un appello ai renziani. «Non è credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi...

Governo - Di Maio : "La Lega ritiri i suoi ministri o sfiducia se stessa" | Grillo : Salvini sceriffo in fuga | Zingaretti : "Il Pd sia unito - crisi ed elezioni" : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Crisi - Zingaretti : “Pd sia unito - non è credibile ipotesi di un governo per fare la manovra” : “Non è credibile l’ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando al Nazareno. Alle 14 il segretario incontrerà il capigruppo Dem al Senato Andrea Marcucci e, in rappresentanza del presidente dei deputati Graziano Delrio, il segretario d’Aula e membro del ...

Il commissario Montalbano - Luca Zingaretti : “E’ finita. Siamo tristi” : Luca Zingaretti su Il commissario Montalbano: “Riprese finite. C’è tanta tristezza” Luca Zingaretti ha voluto ricordare ancora una volta il grande Andrea Camilleri con un video pubblicato sui social in cui ha detto: “In questo momento abbiamo finito il film. Felicità e anche tanta tristezza. Tanta. Potete capire. Il sole e il cielo di Sicilia ci saluta così. Ciao.” Dunque, riprese finite per Il commissario ...

Zingaretti : con eccellenze come Bambin Gesù siamo al centro del mondo : Roma – “Ci sono delle realta’ di cui il Paese e’ orgoglioso. Il Bambino Gesu’ e’ l’ospedale del Papa ma e’ anche uno di quelli che rende il nostro sistema sanitario il centro del mondo. Per questo e’ importante venire a visitarlo, per fare una narrazione della nostra sanita’, di cui fanno parte anche queste eccellenze assolute che salvano vite umane e, in questo caso, permettono a ...

Roma, 15 lug. (AdnKronos) – 'Salvini ha convocato i sindacati con Siri solo per far dimenticare l'affare Russia. Ma noi non ci caschiamo. Continuiamo a chiedere verità e chiarezza in Parlamento. Da Salvini e Di Maio spettacolo indecoroso". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.

Pd - Zingaretti rilancia : "Siamo unica alternativa a destra inquietante e pericolosa" : E' un'Assemblea dedicata al cambiamento: l'obiettivo è "cambiare tutto perché tutti sappiamo che cosi non si va più avanti"...

Pd - Zingaretti : "Siamo l'unica alternativa alla deriva italiana" : Il segretario dem mette in guardia dal pericolo incarnato da una "destra pericolosa" e lancia la riforma del partito: "Va cambiato tutto"

Pd - Renzi presenta i comitati civici : “Non siamo una corrente”. I militanti : “Noi oltre il partito - Zingaretti lavori” : “Non siamo una corrente del Pd, ce ne sono già a sufficienza”. Sono queste le parole che Matteo Renzi ha scelto per presentare i “comitati Ritorno al Futuro” al teatro Elfo Puccini di Milano. Una forma di organizzazione che “solo in parte si sovrappone con il Pd” come racconta uno dei promotori, il deputato dem Ivan Scalfarotto che però precisa “la politica è un altro mestiere, qui parliamo di civismo”. Il tema della giornata è quello delle fake ...

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – "Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l'euro? Va tutto chiarito immediatamente". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riferendosi alla vicenda rivelata dal sito on line britannico BuzzFeed News.

Rifiuti Roma - Zingaretti ordina al Comune l’ok ai due bilanci Ama sotto inchiesta : “Città sia pulita in 7 giorni” : Non solo la pulizia completa della città di Roma entro 2 settimane. Ama Spa, la municipalizzata capitolina dei Rifiuti, dovrà approvare i tanto discussi bilanci aziendali 2017 e 2018 entro il 5 agosto. Pena “sanzioni da concordare con il ministero dell’Ambiente”. L’ordinanza della Regione Lazio per superare la crisi dei Rifiuti nella Capitale, firmata e presentata questa mattina, è un’arma a doppio taglio per ...

Eutanasia - presidio di Cappato e Welby : ‘Basta rinviare la legge. Zingaretti e Di Maio hanno i voti - cosa vogliono fare?’ : Un anno di tempo per coprire il vuoto normativo sul fine vita. Tanto aveva lasciato la Consulta al Parlamento per legiferare. Eppure il tempo sta per scadere, con i lavori bloccati e più volte rinviati, come ha denunciato l’associazione Luca Coscioni. Per questo motivo Marco Cappato e Mina Welby hanno organizzato un presidio prima alla sede del Partito democratico a Roma, poi al Ministero dello Sviluppo economico, per sollecitare il ...

Pd - Corallo : “Zingaretti? Qualsiasi segretario è ostaggio dei capicorrente locali. Il partito lo governa Franceschini” : “Il Pd di Zingaretti? La maggioranza è sempre la stessa, ‘sto partito lo governa Franceschini alla fine“. Sono le parole di Dario Corallo, il giovane esponente del Pd che si candidò nella prima fase delle primarie dem e balzato agli onori delle cronache per le sue critiche alle modalità comunicative del medico Roberto Burioni e dei suoi follower. Pd, Corallo: “Sondaggi positivi? Non credo, possono essere stati ...