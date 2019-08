Se Meghan e Harry violano il protocollo per sedersi vicini a cena

Meghan contro Kate : la causa del litigio è Harry : Ormai è un dato di fatto: Meghan e Kate non si sopportano o almeno così sembra da fonti di Palazzo che, con sempre maggiore insistenza, parlano di liti accese fra le due duchesse. Ma perché Kate e Meghan hanno litigato? C’è chi parla di una forte gelosia fra le cognate, chi di una rivalità per apparire perfette agli occhi della Regina, ma la verità sarebbe un’altra. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Mail On Sunday, la ...

Meghan infrange (di nuovo) l'etichetta. Ma stavolta è per amore di Harry : Meghan Markle infrange di nuovo l’etichetta e questa volta lo fa per amore del suo Harry. La Duchessa, infatti, avrebbe violato la regola dell’alta società secondo cui, durante le cene importanti, il padrone di casa debba decidere anticipatamente la disposizione degli ospiti a tavola e che marito e moglie non possano sedere uno accanto all’altro. Stando a quanto afferma il Daily Mail, infatti, Meghan avrebbe ...

Kate e William disertano Balmoral - nuovo affronto a Meghan e Harry : Proseguono senza sosta le indiscrezioni sulla presunta rivalità tra le due royal family inglesi: William e Kate sarebbero in rotta con Harry e Meghan, tanto da aver addirittura deciso di rinunciare alla consueta pausa estiva a Balmoral. Qui sorge infatti il castello di Balmoral, la residenza scozzese della regina Elisabetta II, che la famiglia reale utilizza prevalentemente durante il periodo estivo. Proprio in queste settimane la sovrana ...

10 ragioni per cui Meghan e Harry sono così speciali (e noi vorremmo essere Meghan) : Il loro amore è una favola dall'inizio alla fineMano nella mano foreverSe non vai a caccia, ti sposo (e lo hanno fatto!)Se il tuo fidanzato disegna un anello per te...Harry ti presento Doria essere cavaliere rompendo le tradizioniCrazy in loveNatural born kisserBambini addictedNessuno tocchi MeghanCome loro nessuno mai. Harry e Meghan meglio di Bridget Jones e Mark Darcy, Brenda e Dylan, Barbie e Ken. In questo momento, poi, i due sono immersi ...

Meghan Markle e Harry omaggiano Lady Diana su Instagram (e commuovono) : Meghan Markle e Harry omaggiano Lady Diana su Instagram con un post che commuove i fan della Principessa del Galles. Sono trascorsi quasi 22 anni dalla tragica morte di Lady D, ma nessuno l’ha mai dimenticata, soprattutto i suoi figli William e Harry. In particolare il secondogenito assomiglia molto alla mamma scomparsa. Stesso sorriso, stesso amore per i bambini e un modo di fare molto amichevole. Harry è molto legato al ricordo della ...

Meghan Markle - la sorpresa di Harry e Archie per il suo compleanno : L’ultimo compleanno di Meghan Markle è stato davvero speciale grazie soprattutto a Harry e al piccolo Archie. La duchessa di Sussex lo scorso 4 agosto ha compiuto 38 anni, un compleanno unico visto che è il suo primo da mamma. Come ha festeggiato Meghan? Per l’occasione Harry le ha scritto un messaggio dolcissimo su Instagram, poi la coppia ha accolto alcuni amici a Frogmore Cottage per un party molto intimo, così tanto che nemmeno ...

Meghan Markle e la strana ossessione per i piedi : «Lei ed Harry disposti a spendere una fortuna» : Meghan Markle ha una strana ossessione che condivide con il marito, il principe Harry. Secondo alcune indiscrezioni i duchi di Sussex sarebbero molto attenti alla salute dei loro piedi e disposti a...

