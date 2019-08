Le auguro salute e felicità Il messaggio di Liam Hemsworth a Miley Cyrus

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Carlo Lanna A rompere il silenzio su quanto è accaduto la scorsa domenica ci pensache mette a tacere i pettegolezzi sulla fine della sua storia conNella giornata di domenica, sotto un sole cocente, è trapelata la notizia della separazione inaspettata fra. La coppia d’oro del mondo della musica e del cinema, legati da un sentimento lungo 10 anni, si sarebbe detta addio definitivamente dopo 8 mesi di matrimonio. A riportare il rumor è stata una fonte anonima che ha lasciato alcune dichiarazioni a The People. Ora, è lo stessoa prendere parola, dopo tutti i pettegolezzi che sono trapelati in rete e, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, mette a tacere ogni cosa. Lo scatto è quello di un tramonto mozzafiato, malinconico e romantico, in cui l’attore finalmente scioglie la riserva su quanto è ...

itssimoon : @wildfiresqueen beh non possiamo sapere come si sono organizzati per girare le scene magari le hanno fatte prima, i… - mhall55nine : RT @Chiarel55717198: @saveryo2000 Non so se anche tu andrai in vacanza: ti auguro, comunque, di trascorrere giorni sereni con la tua famigl… - selinrauhl : RT @MileyCyrusITA: «Ciao a tutti, giusto un post per dirvi che io e Miley ci siamo recentemente separati e non le auguro nient’altro che sa… -