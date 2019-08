Cervia | travolge e uccide ciclista di 25 anni | “Blackout mentale | non si è accorta di

Fonte : fanpage

(Di martedì 13 agosto 2019) Nell'udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Ravenna si è avvalsa della facoltà di non rispondere la giovane donna arrestata con l'accusa di avere travolto in auto e ucciso ail 25enne Stefano Baldisserra. La tragedia si è consumata all’alba di domenica: la vittima era in bici, l’automobilista risultata poi positiva a test di alcol e cannabinoidi, si è allontanata.

