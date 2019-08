Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 12 agosto 2019) Una storia che tocca con delicatezza e un gran senso della narrazionetografica alcuni temi incandescenti: la maternità, la femminilità, le scelte religiose e dunque il senso stesso di essere e pensarsi donna. "Maternal", prima opera di fiction della regista, è stato presentato al Festival deldi Locarno. Una storia toccante, ambientata in un "hogar" in Argentina, casa didove vengono accoltegiovanissime, in un intreccio di scelte di vita e corpi che ha, di per sé, una intensità talvolta ai limiti del sostenibile. Eppure la narrazione della regista è costruita, come ha detto lei stessa, con l'idea di "togliere anziché aggiungere", e questo conferisce al film una forza ancora maggiore. "Io - ci ha spiegato- ho sentito che camminavo sulle uova, che dovevo stare in punta di piedi, quindi ho cercato di mettere il mio rigore, sotto forma ...

ilfogliettone : Un'idea di cinema: donne, suore e madri secondo Maura Delpero - - simonilla23 : Roma #gitefuoriporta Conoscete la caldara di Manziana? Un luogo amato dal cinema dove si trova anche un insolito bo… - blogstreetnews : [Fonte: milanoblog_it] Un’idea di cinema: donne, suore e madri secondo Maura Delpero -