Una democrazia parlamentare | se saprete conservarla

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) Finita l’ubriacatura nociva delle finestre elettorali che si aprivano e si chiudevano senza nessun senso, nessuna logica, nessun aggancio alla Costituzione, già circolano altre affermazioni senza fondamento.Propongo come punto di partenza analitico che tutti si ricordino che uno dei grandi pregi delle democrazie parlamentari (non dirò “repubbliche” poiché in Europa ci sono fior fiori di re e regine capi di Stato di monarchie parlamentari), probabilmente il più grande, è la loro flessibilità.Non significa che tutto è negoziabile, ma che esistono importanti spazi per trovare gli accordi e, naturalmente, per esprimere i disaccordi. Sento l’immediato bisogno di affermare per l’ennesima volta che nelle democrazie parlamentari gli elettorati non eleggono mai il loro governo.Eleggono più o meno bene, grazie ...

il_pucciarelli : Quanto vale la parola di Salvini? E quella di Di Maio? E quella di Renzi? Quanto male fa alla politica e alle sue i… - lauraboldrini : In una democrazia non si mette a tacere il dissenso arrestando chi manifesta in piazza. C’è ancora qualcuno che ve… - DavidSassoli : In questi giorni di agosto, nel 1735, a New York una storica sentenza segnò l'affermazione del concetto di… -