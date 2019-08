Stasera le Lacrime di San Lorenzo | arriva il picco delle Perseidi | il superbo sciame

È la notte delle “Lacrime di San Lorenzo” : gli eventi di Stasera a Roma per stare con il naso all’insù : Quella di oggi è la notte che tutti gli appassionati di osservazioni celesti, e in particolar modo di stelle cadenti, attendono con ansia: stasera tutti ad ammirare le “Lacrime di San Lorenzo”. Un tempo si pensava che le stelle cadenti fossero le lacrime del Santo, martirizzato sulla graticola: ecco da dove deriva il loro nome. In realtà non si tratta di vere e proprie stelle, bensì dello sciame delle Perseidi originato dalla cometa ...