Piccolo | Raggi perde un assessore e prende 3 consulenti ambiente

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma – “#ai saldi estivi:un, @MontanariPin e assume tre nuovidi staff per l’, con i soldi dei romani. Ma aree verdi nel degrado e citta’ sempre piu’ sporca. Dopo 3 anni di amministrazione #M5S il decoro urbano e’ al collasso”. Cosi’ su Twitter Ilaria, consigliera capitolina Pd. L'articolounproviene da RomaDailyNews.

papavero8 : Piccolo: da Raggi sempre stessi bus, sembra remake DA 240 A 100 ;STESSE MATRICOLE PRESA PER IL culo agli italoami - GobLongeye : RT @SilenzieFalsita: Roma, Raggi: «Più di 20mila bottigliette riciclate in pochi giorni: un piccolo successo» - fumodasolo : @colourvs e passavamo le giornate a mangiare sul letto e dormivamo stesi in mezzo a briciole di kellogg's noi sotto… -