Manica,barca ribaltata: morti 3 bambini

Disastro al largo della Normandia: una piccola imzione a motore si è capovolta in mare e sonotredi 7, 9 e 13 anni, due femmine e un maschio, quest'ultimo il più giovane del gruppo. E' accaduto vicino ad Agon-Coutainville a qualche centinaio di metri dalla costa. A bordo anche tre adulti, indenni, ma sotto choc. Avevano lanciato l'Sos per un'avaria. Salvati da due vedette del soccorso in mare e da un elicottero. Nulla da fare per i bimbi rimasti intrappolati in cabina.(Di lunedì 12 agosto 2019)