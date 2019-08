Lutto nella moda | la “signora delle borse” morta a 56 anni Addio a Giovanna Borbonese

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2019)nel mondo della. Il mondo dellapiange, figlia di Umberto, lo stilista torinese che negli‘50 lanciò il famoso marchio di borse., che aveva iniziato a lavorare con il padre da ragazza, era laureata in architettura. Da lui aveva ereditato la creatività e il gusto per tutto ciò che è bello. La donna era malata: la sua malattia non era durata a lungo ma se l’è portata via all’improvviso lasciando il mondo senza parole. A Torino,ha gestito il negozio del marchio, famoso in tutto il mondo, sempre amato e frequentato dalle signore torinesi. Negli ultimi suoidi vitasi era anche occupata di arredamento e aveva disegnato una linea di cornici e oggetti preziosi per la casa. Negli ultimisi era parlato del marchioin quanto azienda che non ha accettato compratori, è rimasta in ...

