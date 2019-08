L’allieva 3 | Lino Guanciale fa una rivelazione sul suo lavoro

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 12 agosto 2019)timido: la confessione dell’attore de L’allieva 3 Protagonista da L’allieva, Non dirlo al mio capo, La porta rossa e Che Dio ci aiuti,è entrato nel cuore del pubblico che ha amato i suoi personaggi così diversi l’uno dall’altro. L’attore sta trascorrendo un’estate all’insegna del, deciso a non fermarsi per inseguire le sue passioni: la tv, il cinema e il teatro. Nel 2020sarà di nuovo in tv con La porta rossa 3 è L’allieva 3. In queste settimane l’artista è stato impegnato anche nelle registrazioni de Il Commissario Ricciardi tra Taranto e Napoli, fiction che andrà in onda prossimamente sulla Rai. Con il protagonista della serie,ha sottolineato su La Stampa di avere diversi aspetti in comune tra cui la timidezza: “Sono un timido e, ai miei esordi, ...

