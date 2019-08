La Roma batte il Real ai rigori | show di Dzeko

Rifiuti - a Roma ormai nessuno li combatte più. Ma non è l’unica città che ne è sommersa : di Claudia De Martino* Roma, si sa, è assalita dai Rifiuti urbani: disseminati ovunque da mesi, anche se l’Amministrazione capitolina dichiara che l’emergenza si è acuita solo recentemente, e in particolare dagli incendi degli impianti Tmb Salario a metà dicembre 2018 e di quello di Rocca Cencia a marzo 2019, entrambi di natura dolosa, ma i cui autori sono ad oggi rimasti ignoti e impuniti perché in entrambi i casi le telecamere erano ...

Roma International Estetica 2020 : Cosmetici e strumenti professionali per combattere la cellulite : Aziende ed esperti della bellezza si incontrano a Roma International Estetica 2020, manifestazione ideata e organizzata da Fiera Roma. La pelle a buccia d’arancia è uno dei problemi che affliggono più le donne, soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione. La cellulite non dipende solamente dal peso, ma anche lo stile di vita, il cibo sbagliato e capi troppo stretti, contribuiscono alla sua comparsa. I prodotti Cosmetici sono certamente ...

Emergenza rifiuti a Roma : “Situazione sgradevole e preoccupante - i batteri sono al lavoro” : “Al momento la situazione dei rifiuti a Roma è molto sgradevole e preoccupante, ma non ancora allarmante dal punto di vista della salute. Certo, complici le alte temperature e la presenza di ratti, insetti, uccelli e altri animali, con il passare dei giorni aumentano i rischi” che i cumuli di spazzatura nelle strade “possano diventare un pericolo per la salute. Occorre intervenire“. Ad affermarlo all’AdnKronos ...

Roma - il Gay Village fallisce : ecco come mai lo storico locale ha dovuto chiudere i battenti : Nonostante il recente matrimonio celebrato con l’attrice Eva Grimaldi, per Imma Battaglia, fondatrice del Gay Village e icona della lotta per i diritti civili, sono ore concitate e niente affatto serene. Infatti il suo storico locale, attivo da 18 anni e uno dei capisaldi della movida LGBT Romana, è fallito. Sul quotidiano “Il Tempo” sono stati pubblicati i bilanci e si evince che sono diverse le cause che hanno portato alla chiusura del ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Matteo Berrettini è la bestia nera di Khachanov - il Romano va in semifinale battendo il russo in due set : Matteo Berrettini non si ferma più e vola in semifinale all’ATP 500 di Halle. Il romano, con un match di grande personalità, batte per la seconda settimana consecutiva, e per la terza volta in carriera, il russo Karen Khachanov, attuale numero 9 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6(4). Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva del nostro giocatore, che continua a inseguire i primi venti posti del ranking ATP e affronterà ora uno ...

