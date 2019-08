La procura apre un fascicolo sul Jova Beach Party annullato a Vasto

Vercelli - bambino morto dopo parto in casa : ipotesi asfissia neonatale. La procura apre fascicolo contro ignoti : Un neonato è morto poche ore dopo essere stato partorito in casa a Borgosesia, in Valsessera, in provincia di Vercelli. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 agosto, attorno alle 3 di notte. Arrivato in elisoccorso al Regina Margherita di Torino, il piccolo è deceduto poco dopo, probabilmente a causa di un’asfissia neonatale, come affermano alcune fonti in ambito sanitario. Ancora incerte le dinamiche del parto, ma la ...

Muore precipitando dal terrazzo - procura apre indagine contro ignoti : Roma – La Procura di Roma ipotizza il reato di morte come conseguenza di altro reato in merito al decesso di Roberto Sacchet, il 29enne che ha perso la vita dopo essere caduto ieri dal terrazzo della mansarda del suo appartamento di via Nogaredo, a Roma all’Infernetto. Il fascicolo per ora è contro ignoti. Domani verranno disposti sia l’autopsia che gli esami tossicologici sul corpo della vittima, in base ai risultati gli ...

procura apre fascicolo sulla Gregoretti - comandante sentito dai pm : I “contatti sono ancora in corso” con i Paesi membri dell’Unione Europea per la redistribuzione dei 115 migranti che si trovano a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana ormeggiata nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa. Questa è la posizione dell’Unione europea, come fa sapere un portavoce della Commissione, ricordando che “venerdì (26 luglio, ndr) è arrivata una ...

Migranti - la procura di Siracusa apre fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera. Comandante sentito dai pm : La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera, ferma nel porto di Augusta senza la possibilità di far scendere i 115 Migranti ancora a bordo, come da disposizione del Viminale. Da quanto si apprende, il Comandante della nave si trova in Procura per essere ascoltato dagli inquirenti, anche se non è ancora chiaro quali siano le piste seguite dai magistrati, dopo che l’imbarcazione ha ...

Modena - procura riapre indagine sui ‘Diavoli della Bassa’ per eventuali legami con il caso di Bibbiano : Un legame, forse, tra due indagini a vent’anni di distanza. Ed entrambe, Angeli e demoni sul caso di Bibbiano e quella dei Diavoli della Bassa modenese, riguardano affidamenti illeciti di bambini sottratti alle loro famiglie. La procura di Modena ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti per riverificare quanto accaduto oltre vent’anni fa tra Mirandola e Massa finalese, comuni al centro della vicenda riportata ...

"Bendato per cinque minuti". procura apre indagine su foto choc : Nico Di Giuseppe L'immagine rimbalza dovunque, anche negli Usa, e imbarazza l'Arma. La Procura apre un'indagine. E monta il caso politico Natale Hjorth Gabriel Cristian, il 19enne americano immortalato nella foto scandalo scattata durante l'interrogatorio in caserma bendato e ammanettato, avrebbe tenuto il foulard sugli occhi "per quattro, cinque minuti al massimo" prima di essere spostato in un'altra stanza. È quanto spiegano fonti ...

Affidi illeciti - procura Modena riapre inchiesta Veleno : c’è un legame coi bimbi di Bibbiano? : Sarebbe emerso che gli interrogatori ai bambini coinvolti nel presunto giro di pedofili, oltre vent'anni fa, furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"Continua a leggere

Lega - la procura di Milano apre un fascicolo sui presunti fondi dalla Russia : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi ilLegali accordati dalla Russia alla Lega di Matteo Salvini durante un vertice segreto che si è tenuto lo scorso 18 ottobre al Metropol Hotel di Mosca tra tre cittadini russi e tre cittadini italiani, incluso il cosiddetto sherpa della Lega in Russia Gianluca Savoini.Della vicenda aveva già parlato L'Espresso in una lunga inchiesta pubblicata lo scorso febbraio e ...