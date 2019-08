Khedira potrebbe far cambiare i piani della Juventus e attenzione alla variabile Neymar

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Maurizio Sarri, dopo la partita contro l'Atletico Madrid, ha lanciato l'rme legato ai tanti esuberi che ha in rosa. Dunque, la missione di Fabio Paratici, nelle prossime settimane, sarà quella di cedere i giocatori di troppo. Il lavorodirigenzanon sarà facile anche perché molti dei calciatori che sarebbero considerati in uscita non vorrebbero lasciare Torino. La sensazione è che per ogni reparto ci sarà una partenza e le situazioni più spinose sembrano essere a centrocampo e in attacco. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, nella linea mediana ci sarebbe stai un importante cambiamento visto che Maurizio Sarri avrebbe comunicatodirigenza di non volersi privare di Sami. Perciò adesso i tifosi si domandano chiessere il sacrificato a centrocampo. Il principale candidato sembra essere Blaise Matuidi ma qualche media ipotizza che non ...

