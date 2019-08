Il remake di Dino Crisis in Unreal Engine 4 torna a mostrarsi in azione in un nuovo video

Il fan remake di Dino Crisis in Unreal Engine 4 si mostra in alcuni video : Fan di Dino Crisis, ecco qualcosa di speciale per voi oggi! Team Arklay sta attualmente lavorando ad un fan remake del primo gioco di Dino Crisis in Unreal Engine 4. Come tutti i fan remake, questo Dino Crisis remake sarà reso disponibile gratuitamente se diventerà mai effettivamente giocabile.Team Arklay ha pubblicato il primo video di gameplay alpha, mostrando alcuni degli ambienti del gioco in Unreal Engine 4. Questi ambienti sono stati ...