Formula 1 - Scambio di sedile tra Albon e Gasly

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 12 agosto 2019) Bomba estiva del mercato piloti di1, sganciata in una calda e afosa giornata d'estate in cui nessuno si aspettava questa mossa: la Red Bull ha deciso di promuovere Alexandere far tornare Pierrealla Toro Rosso, già a partire dal prossimo Gran Premio del Belgio.Line-up inedita. A Spa-Francorchamps vedremo dunque una formazione di piloti tutta nuova in casa Red Bull Racing, con Max Verstappen che farà squadra con il thailandese, debuttante assoluto in1, che ha ben figurato in queste prime dodici gare del Mondiale., che invece ha vissuto un confronto particolarmente impietoso con il suo compagno di squadra olandese, tornerà nel team di Faenza per il resto della stagione.Le motivazioni. In un comunicato, il team di Milton Keynes ha spiegato: "La Red Bull è l'unica ad avere sotto contratto quattro talentuosi piloti di1 che possono ...

