CorSport | Giuntoli all’attacco su Llorente

CorSport : Psv-Lozano - divorzio vicino. Giuntoli e Raiola lavorano per portarlo a Napoli : Non c’è più margine per un dialogo tra Hirving Lozano e il Psv. Le voci, scrive il Corriere dello Sport, che si rincorrono parlano di un addio ormai alle porte tra il messicano e il club olandese. Il litigio tra il calciatore e l’allenatore per la sostituzione nel turno preliminare di Champions contro il Basilea è solo l’ultimo segnale di un rapporto ormai incrinato. Lozano vuole la Champions, che il Psv non può più dargli e il Napoli è ...

CorSport : Lozano vuole il Napoli. Giuntoli e Raiola cercano l’accordo per i diritti di immagine : Lozano ha scelto Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E ieri il suo gradimento è stato confermato dai media olandesi. Con la Champions sfumata dal futuro del Psv le trattative del Napoli con il calciatore e il club olandese sono entrate nel vivo. L’affare prevede il pagamento della clausola da 42 milioni al Psv. Il quotidiano parla di contatti frequenti tra Giuntoli e Raiola e del calciatore che aspetta solo la “fumata azzurra”. L’offerta di ...

CorSport : Giuntoli avverte Mendes : per James non si attenderà oltre ferragosto : Il Napoli non ha abbandonato l’idea di portare James Rodriguez in azzurro e il colombiano vuole essere allenato da Ancelotti. Ma la situazione non si è ancora sbloccata. Il Real aspetta che arrivi un’offerta dell’ultima ora per il suo giocatore. Chiede 50 milioni, ma basterebbe avvicinarsi ai 42 non pagati dal Bayern per il riscatto. Il Napoli si è fatto avanti da tempo, proponendo un prestito, che, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe ...

CorSport : Sprint del Napoli su Lozano. Giuntoli incontra Raiola : Hirving Lozano torna prepotentemente sulla scena. Il Corriere dello Sport scrive che nelle ultime ore Giuntoli ha incontrato il manager dell’attaccante messicano, Mino Raiola. Il Napoli ha una carta da giocare: la Champions, quella che Lozano non avrebbe più modo di giocare nel Psv dopo l’eliminazione ai preliminari contro il Basilea. Perdere l’Europa è stato un duro colpo per il messicano, che aveva dichiarato di volerla a tutti i costi. Del ...

CorSport : Ancelotti a Giuntoli : “Cristiano - chiudi per Elmas - lo voglio a Dimaro” : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena dell’acquisto di Elmas. Il centrocampista è stato espressamente chiesto da Ancelotti al ds partenopeo Giuntoli. “Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro” Queste le parole che il quotidiano attribuisce al tecnico, aggiungendo: “Settimane di trattative, poi l’affondo decisivo arrivato su esplicita richiesta del tecnico che lo ha voluto ...

CorSport : Continua la trattativa per Pépé. Giuntoli incontra un intermediario : Si lavora su più fronti sul piano dell’attacco. Va avanti l’affare Icardi, con i contatti tra De Laurentiis e Marotta. Si attende di scoprire se si sbloccherà la trattativa per James Rodriguez. Ma, intanto, non si interrompe il contatto con la Francia per Nicolas Pépé. Il Corriere dello Sport scrive che nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra le due società per l’attaccante francese, “obiettivo primario come Maurito, però ...

CorSport : Giuntoli incontra Wanda. La Juve resta alla finestra ad aspettare : De Laurentiis lo ha detto chiaramente: “Non incontrerò Wanda Nara e non ho intenzione di incontrarla. Icardi non ci interessa”. L’incontro Giuntoli-Wanda a Milano Ed è vero, scrive il Corriere dello Sport: il presidente non ha incontrato la moglie-agente dell’argentino. Ci ha pensato Giuntoli, una settimana fa, a Milano. Il ds partenopeo ha sondato la possibilità di apertura nei confronti del Napoli, le cifre dell’ingaggio e quelle per i ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...