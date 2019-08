Clima | entro il 2100 ci saranno alberi extralarge per effetto della CO2

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Le crescenti emissioni di anidride carbonica in atmosfera potrebbero far diventare gliil: almeno fino alla fine del secolo, infatti, le piante dovrebbero continuare ad assorbire generosamente circa un quartoCO2 emessa dall’uomo, producendo il 12% di biomassa in più grazie all’alleanza con microrganismi e funghi del suolo che producono nutrienti (come azoto e fosforo) necessari per sfruttare il gas serra come fertilizzante. A stimarlo è uno studio internazionale coordinato dall’Università di Stanford e dall’Università autonoma di Barcellona, pubblicato sulla rivista Naturete Change. Rielaborando i risultati di 138 studi precedenti con l’ausilio di intelligenza artificiale e dati satellitari, i ricercatori hanno scoperto che i livelli attesi di CO2 per la fine del secolo dovrebbero determinare un ...

