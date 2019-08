Canzone napoletana | concerto-evento di Massimo Ranieri

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 12 agosto 2019) Grande attesa per gli amanti della musica d'autore e della, in particolare, per ildiche, con una formazione di musicisti, il prossimo 26 agosto, con inizio alle ore 22, al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (Catanzaro) rivisiterà i grandi classici della. Con, suoneranno stelle della musica italiana e internazionale, quali Stefano Di Battista ai sassofoni, Marco Brioschi alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Israel Varela alla batteria.Unrealizzato in collaborazione tra GFentertainment di Gianluigi Fabiano, Armonie d'Arte Festival diretto da Chiara Giordano, Fatti di Musica, il festival del miglior live di Ruggero Pegna, entrambi i Festival riconosciuti dall' Assessorato alla Cultura della Regione Calabria ''Grandi ...

