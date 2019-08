Muore l'estro di Giovanna Borbonese

Aveva 56 anni.Con lei se ne va un pezzo di buongusto italiano,ereditato dal padre,Umberto,stilista torinese che negli Anni '50 lanciò il famoso marchio di borse in occhio di pernice. Laureata in architettura, aveva cominciato a lavorare da ragazza nell'azienda di famiglia: grandecreativo e gusto per il bello. A Torino ha gestito il negozio del marchio, famoso in tutto il mondo, amato e frequentato dalle signore torinesi. Negli ultimi anni si era occupata anche di arredo: disegnò cornici preziose e oggetti per la casa.(Di domenica 11 agosto 2019)