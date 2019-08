Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) Niente accordicchi, "quello che avrò da dire lo dirò sui giornali, sui social o pubblicamente", ha spiegato ieri Matteo Renzi. Ed è proprio dalle pagine di un quotidiano che l'ex premier dovrebbe lanciare la sua proposta. Non rivolta ai Cinque stelle ma a chi ha cuore le istituzioni dello Stato. È l'operazione di un esecutivo '', ovvero undi transizione che metta al sicuro l'economia italiana e non la esponga ai venti dei mercati finanziari. Per poi andare a voto - spiegano fonti parlamentari dem - magari all'inizio del prossimo anno. "Renzi vuole metterci la faccia su una manovra per far fuori", dicono dalla Lega. In realtà l'ex presidente del Consiglio lo aveva detto un paio di giorni fa durante una festa dell'Unità. Da lì la voci di 'inciuci' stoppati dallo stesso Renzi. Ma è una linea che si scontra con la segreteria di ...

fisco24_info : Lo spettro del governo 'salva-conti' preoccupa Salvini: Niente accordicchi, 'quello che avrò da dire lo dirò sui gi… - Notiziedi_it : Lo spettro del governo ‘salva-conti’ preoccupa Salvini - FFDelzio : RT @FFDelzio: Il #turismo in crescita in Italia e lo spettro del “mordi e fuggi”. Ne scrivo oggi su ?@Avvenire_Nei? -