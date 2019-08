Monaco contro i monopattini elettrici : troppi ubriachi alla guida : Da giugno più di 400 gli arresti per guida in stato di ebbrezza. E la Germania pensa a regole più severe

I monopattini elettrici non sono così green come sembrano. Uno studio : Sempre più utilizzati anche in Italia, i monopattini elettrici sono considerati spesso una risposta ai problemi di traffico e inquinamento. Ma una nuova ricerca pubblicata dall'Università della Carolina del Nord, mette in discussione in particolare quest'ultimo aspetto, suggerendo che la correlazione tra il cosiddetto scooter sharing e la diminuzione dell'impatto ambientale non sia così scontata come può apparire, soprattutto a causa della ...

Anche a Rimini sono arrivati i monopattini elettrici a noleggio : Da oggi è possibile usare Anche a Rimini i monopattini elettrici a noleggio, che sono presenti da alcuni mesi in fase sperimentale a Milano e Roma. Per regolare il loro comportamento sulle strade, il 4 giugno scorso è stato emanato

Le nuove regole sui monopattini elettrici a Milano : Sono in vigore da qualche giorno e ne permettono un uso MOLTO limitato, in attesa che il comune installi decine di cartelli

Milano - arriva il nuovo regolamento per i monopattini elettrici : rischio multe fino a 99 euro : Nelle aree pedonali potranno viaggiare al massimo a 6 chilometri orari, che salgono a 20 nei percorsi ciclabili e nelle “zone 30“. Vietate le strade con la pavimentazione in sassi di fiume e le corsie preferenziali. La sosta sarà permessa solo negli stalli delle biciclette o a lato strada dove non espressamente vietato, e in ogni caso sempre con “buonsenso” per non costituire “intralcio o pericolo”. È con ...

monopattini elettrici - cominciate a temerli? : Da zero a cento. Parliamo della popolarità dei Monopattini elettrici nei ultimi sei mesi, grazie all’arrivo dei relativi car sharing (Bird, Lime, Grüv, Voi, Flash giusto per dirne alcuni) in tante città europee oltre ad alcuni modelli in vendita a prezzi più accessibili. Chi scrive viene da una cultura dello skate anni ’90 e dall’uso dei primi Monopattini a spinta per adulti, forte di questa esperienza e avendo visto molte persone alle prime ...

Mytaxi vara la super app dei trasporti : a bordo anche i monopattini elettrici : Taxi (crediti: ufficio stampa Mytaxi) Campagne ambientali, innovazioni percepite come di rottura, tecnologie abilitanti stanno cambiando profondamente i connotati della mobilità. A guidare la partita, il disincentivo a utilizzare l’auto privata per spostarsi. Negli anni si sono quindi susseguite una serie di nuove soluzioni per spostarsi, capitanate dalla parola “condivisione”. Auto, moto, bici. Ora il trend a livello mondiale di un ...