Governo istituzionale | Zingaretti dice no a Renzi Ma quanti sono i renziani in

Crisi di governo - la diretta – Zingaretti : “Governo istituzionale col M5s? No”. Di Maio : “Nessun inciucio - ci affidiamo a Mattarella” : Dopo Grillo, Renzi. “Andare subito al voto è una follia”, dice. Per vari motivi: tra questi anche il blocco dell’aumento dell’Iva, ma anche approvare definitivamente la riforma del taglio dei parlamentari, come da appello di ieri del capo del M5s Luigi Di Maio. Al quarto giorno dall’apertura della Crisi di governo le opzioni per uscirne si moltiplicano. Ma nel borsino quotidiano le elezioni anticipate non sembrano ...

Crisi di governo - Renzi al Corriere : “Folle votare subito - prima Governo istituzionale per bloccare l’aumento Iva e taglio parlamentari” : “Andremo in Senato e ci confronteremo. E qui è in gioco l’Italia, non le correnti dei partiti. Chiederò di parlare e dirò che votare subito è folle”. Alla fine, dopo i retroscena, le ricostruzioni e le anticipazioni, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi toglie l’ultimo velo di segreto. La risposta alla Crisi di governo, dice in un’intervista al Corriere della Sera, è “un governo istituzionale che ...