Pole di Marquez | è la 59esima Dovizioso insegue

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez conquista la 59^ Pole - Valentino Rossi 10° : Spettacolari qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che entra nella seconda parte della sua stagione. Pomeriggio rovente a Spielberg dove Marc Marquez ha fatto la voce grossa stampando il miglior tempo e conquistando così la pole position, 59esima partenza al palo per lo spagnolo che ha battuto lo storico record di Doohan. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle anche di Fabio ...

MotoGP - Marc Marquez nella storia : record di Pole position - battuto il primato di Doohan! : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019 e per la 59esima volta in carriera scatterà davanti a tutti in una gara della classe regina. Lo spagnolo è diventato così l’uomo con il maggior numero di pole position nella categoria regina, oggi l’alfiere della Honda è infatti riuscito a battere lo storico record dell’australiano Michael Doohan che si era fermato a quota 58 nella vecchia “classe ...

