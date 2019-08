Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Sparatoria in unaa Baerum, cittadina vicino a. A renderlo noto la polizia norvegese, spiegando che una persona è stata ferita. Secondo quanto riportato dal giornale Dagbladet, ci sarebbe addirittura un arresto: si tratterebbe di un giovane dalla pelle chiara che indossava, al momento d

FvgDaniele : RT @marco_gervasoni: in Francia quasi ogni giorno ci sono spari attorno a sinagoghe, ma nessuno apre con la notizia. Sparatoria in una mosc… - adrianobusolin : #CAZZIVOSTRI #Oslo, #spari in una #moschea: un ferito. Fermato il responsabile con tanto di elmetto - tablerider : RT @marco_gervasoni: in Francia quasi ogni giorno ci sono spari attorno a sinagoghe, ma nessuno apre con la notizia. Sparatoria in una mosc… -