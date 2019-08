I Digital Extremes ci parlano dei metodi per evitare i periodi di crunch - intervista

Eurogamer_it : I Digital Extremes ci parlano dei metodi per evitare i periodi di crunch: 'non è uno sprint, è una maratona'. -

(Di sabato 10 agosto 2019) Warframe riceve aggiornamenti con una frequenza impressionante. Solo nell'ultimo anno,ha rilasciato un'enorme espansione open world (con tanto di update dedicato), una serie di quest rimasterizzate, un nuovo evento a tempo e, ovviamente, tanti nuovi Warframe. Tutto questo mentre continuano i lavori su almeno due espansioni in arrivo nel prossimo futuro e su tanti altri progetti.Si tratta indubbiamente di uno sforzo straordinario, specialmente per un gioco uscito oltre sei anni fa, e questa attenzione continua e stratificata ha sicuramente rivestito un ruolo importante nel rendere Warframe uno dei titoli più giocati su Steam. Alla luce di alcuni report usciti di recente riguardanti i tremendidi cruch nell'industria videoludica, però, alcuni utenti hanno iniziato a farsi domande sulle politiche del lavoro di, arrivando a esortare gli ...

