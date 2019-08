Dengue | in Malesia 113 morti dall’inizio dell’anno

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) In aumento, in, lecausate dalla: si contano 113 casi dall’inizio dell’anno, rispetto ai 70 casi registrati nello stesso periodo del 2018. Lo rende noto oggi il ministero della Salute di Kuala Lumpur, secondo cui il totale dei casi didall’inizio dell’anno all’inizio di agosto ha raggiunto gli 80 mila, il doppio del numero di casi registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Più del 70 per cento dei casi si è verificato nelle aree urbane, rende noto il ministero. L'articolo: in113dall’inizio dell’anno Meteo Web.