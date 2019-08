Troppo tardi per un governo Pd-M5s

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) “Tentazione M5S: alleanza con il Pd per le riforme” titola oggi Repubblica. E solo pochi giorni prima: “Pd, dubbi, dilemmi e scontri sulla possibile alleanza con il M5S”. Stiamo naturalmente parlando di un’ipotesi marginale, al limite della fanta-politica.Eppure, se fossimo in un paese normale, se il buon senso abitasse qui, non ci sarebbe tutta questa fretta di consegnare alla destra il paese, nelle due forze politiche alternative alla destra e vagamente di sinistra che oggi controllano il Parlamento.Anche perché le riforme costituzionali messe in pista dal M5S sono la cosa migliore che costoro hanno fatto: sarebbe un peccato vederle svanire con la legislatura. Tanto più grave sarebbe questo suicidio politico se fosse vero che, come dicono i Dem: “Salvini è un fascista!”. Non lo è. Ma se lo fosse, dovrebbe valere il ...

