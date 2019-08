Tempi rilascio EMUI 10 sui primi smartphone Huawei svelati oggi 9 agosto | le novità

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Solo da pochi minuti fa, in questa mattinata del 910 è stata presentata al mondo intero nel corso della conferenza HDC degli sviluppatori organizzata dal produttorein Cina. Sono stati(e purtroppo non Honor) che riceveranno lo specifico aggiornamento della interfaccia, seguendo un calendario ben preciso. Allo stesso tempo, sono state rivelate le principalidella rinnovata esperienza software. Partiamo dalla notizia più attesa: quando e su qualiil nuovo aggiornamento10 sarà disponibile? Issimi modelli a beneficiare della nuovissima interfaccia saranno le ammiraglie in caricaP30 e P30 Pro. Per questi telefoni, ci sarà priorità assoluta e già il prossimo 8 settembre si aprirà il programma beta per il. Questo partirà di certo prima in Cina ma nel giro di pochissimo tempo ...

