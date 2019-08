LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 9 agosto | ottimo Lorenzo Marsaglia Tocci si gioca

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47: Brutto errore per Giovanni! Un triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 40.25 ed ora a rischio c’è la qualifica. Per il calabrese ci sono 301.90 e servirà untriplo e mezzo ritornatato raggruppato. 10.44: E’ uno straordinario. 76.50 per il romano che vola in classifica. E’ terzo con 336.80. Che gara finora! 10.42: Tra poco. Momento importante della gara per il romano con il triplo e mezzo ritornatato raggruppato. 10.41: Solo 58.90 per il tedesco Hausding con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Gli azzurri in caso di buon tuffo possono recuperare punti sulle posizioni di vertice. 10.38: E’ un Kuznetsov con il freno a mano tirato. 61.25 con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Sorpasso del connazionale Shleikher. 10.32: Si è chiusa anche la quarta ...

