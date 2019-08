Jovanotti : “A Vasto ha vinto il fronte del ‘no'” : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Ho appena saputo che #jovabeachparty a Vasto non ci sarà”. Comincia così il lungo post di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti sulla sua pagina Facebook a proposito dello stop definitivo della prefettura di Chieti al concerto che era previsto per il 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina. “La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un’occasione di festa, ...

Jova Beach Party - cancellata la data di Vasto del 17 agosto. Jovanotti : “Battaglia politica locale - non ci sono ragioni oggettive” : È saltata un’altra data del Jova Beach Party: quella prevista per il 17 agosto a Vasto. La decisione è stata presa dalla commissione che si è riunita venerdì mattina in Prefettura a Chieti per ragioni di sicurezza e legate alla viabilità sulla Statale 16. “Ho appena saputo – ha scritto Jovanotti su Facebook – che #JovaBeachParty a Vasto non ci sarà. La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato ...

