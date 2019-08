Glow 3 | le wrestler di Netflix tornano a combattere… per Geena Davis

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 9 agosto 2019)3 -La terza stagione diè disponibile da oggi su: dieci nuovi episodi che racconteranno le nuove avventure di Ruth Wilder (Alison Brie) e Debbie Eagan (Betty Gilpin), meglio conosciute come Zoya la Destroya e Liberty Belle, le dueaccomunate da un passato difficile, nel quale la prima è stata l’amante del marito della seconda.3: le novità della terza stagione Nelle precedenti stagioni le due(acronimo di Gorgeous Ladies of Wrestling), un tempo migliori amiche, si sono fronteggiate, affrontate, hanno letteralmente combattuto per trovare finalmente un equilibrio, e ci sono riuscite. Adesso hanno abbandonato Los Angeles, insieme a tanti sogni non realizzati, per sbarcare a Las Vegas, e questo rende ancora più difficile la gestione del loro privato, perchè Debbie ha lasciato lì suo figlio e Ruth si è dovuta separare da Russell (Victor ...