Canoa per trascorrere ore piacevoli al mare o al lago

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per le ultime prove di Coppa del Mondo. Giovanni De Gennaro guida gli azzurri : Diramate le convocazioni per gli ultimi impegni stagionali in Coppa del Mondo di Canoa slalom: la quarta tappa si terrà a Markkleeberg, in Germania, dal 30 agosto all’1 settembre, mentre le Finali si disputeranno a Praga, in Repubblica Ceca, dal 6 all’8 settembre, quando, in maniera contestuale, si disputeranno anche i Mondiali di extreme slalom. Confermate in blocco le formazioni maschili, con Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : per l’Italia dodici finali centrate - ma una sola medaglia : Si sono conclusi ieri a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: tempo di bilanci per l’Italia, che chiude la rassegna iridata di categoria con dodici finali A centrate, ma con una sola medaglia conquistata. Sette gli atti conclusivi conquistati con gli under 23, cinque con gli Juniores, mentre per quanto concerne le distanze sono sette sui 1000, tre sui 200 e due sui 500. UNDER 23 Il miglior piazzamento lo fanno ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : sette finali per gli azzurrini - ma nessuna medaglia : Sono proseguiti oggi a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: nella seconda giornata di gare, riservata alle finali sui 1000 metri, sette imbarcazioni azzurre hanno centrato l’ultimo atto senza però cogliere medaglie. Domani sono in programma le finali sui 200 metri, domenica sulla distanza mediana dei 500. Nel C1 1000 Junior maschile settimo posto per Mykola Vykhodtsev, campione continentale di categoria ...

ParaCanoa - Mondiali Szeged 2019 : i convocati dell’Italia per la rassegna iridata. Saranno nove gli azzurri in gara : Mentre la Nazionale italiana di canoa velocità si appresta ad iniziare l’ultimo raduno prima dei Mondiali di Szeged, in programma dal 19 al 25 agosto, per la Nazionale di Paracanoa sono già stati diramati i convocati per la rassegna iridata, che si svolgerà sempre nella località magiara in contemporanea con i normodotati. Sono nove gli azzurri convocati dal DT Stefano Porcu. Di seguito l’elenco completo dei convocati ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per il raduno pre-Mondiali di Mantova. Previste le selezioni nel kayak femminile : Il DT della Nazionale italiana di Canoa velocità Oreste Perri ha diramato le convocazioni per l’ultimo raduno pre-Mondiali che si svolgerà a Mantova dal 5 al 17 agosto, in vista della rassegna iridata che si svolgerà a Szeged, in Ungheria, dal 19 al 25 dello stesso mese. Inoltre prima del via del raduno, da venerdì 2, sono Previste le selezioni per quanto concerne il settore del kayak femminile. Di seguito l’elenco delle convocate ...

Canoa slalom - i convocati dell’Italia per il raduno di La Seu d’Urgell. Due settimane di allenamenti sul canale che ospiterà i Mondiali : L’Italia della Canoa slalom si appresta a vivere due settimane di intensi allenamenti sul canale di La Seu d’Urgell, in Spagna, che a fine settembre sarà sede dei Mondiali: sono undici gli azzurri convocati dai DT Daniele Molmenti ed Ettore Ivaldi, che si ritroveranno dal 30 luglio al 13 agosto. Cronica l’assenza di ricambi nel kayak femminile alle spalle di Stefanie Horn, unica convocata della specialità, mentre si prosegue ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : nessuna medaglia per l’Italia nell’extreme slalom : Ultima giornata di competizioni a Cracovia, in Polonia, per i Mondiali Junior/under 23 di Canoa slalom: gran chiusura con l’extreme slalom, che però non riserva soddisfazioni all’Italia, che non porta atleti su podio. La migliore infatti è Agata Spagnol, che tra le Juniores si ferma ai quarti. Nella gara under 23 maschile supera le qualifiche Tommaso Fasoli, 16°, che termina davanti a Lorand Gjoshi, giunto 21°, eliminandolo per la ...

In the Same Boat è un particolare gioco in cui bisognerà utilizzare le espressioni facciali per guidare una Canoa : In the Same Boat un progetto sperimentale in cui i giocatori usano le espressioni facciali per controllare una canoa, mentre navigano in un fiume pieno di ostacoli.Il gioco è stato in parte sviluppato da ricercatori e studenti dell'Università della California, a Santa Cruz, come progetto congiunto con l'Università di Saskatchewan. L'intero team fa parte di un programma gestito da Katherine Isbister, autrice di How Games Move Us.Ma come funziona ...

Canoa velocità - Europei Junior/U23 Racice 2019 : un oro ed un bronzo per l’Italia nelle finali sui 1000 metri : Terza giornata di gare a Racice, in Repubblica Ceca, per quanto concerne gli Europei Junior/Under23 di Canoa velocità: nelle prime finali arrivano due medaglie per gli azzurrini sui 1000 metri, con l’oro di Mykola Vykhodtsev ed il bronzo di Gabriele Casadei e Dawid Szela. Nel C1 1000 Junior maschile Mykola Vykhodtsev conquista l’oro in 3:58.586, chiudendo davanti al ceco Jiri Minarik, secondo in 3:59.598, ad all’ucraino Pavlo ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : Francesca Malaguti di bronzo nel kayak femminile juniores - tanti piazzamenti in finale per gli azzurrini : Sono scattate oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, le prime finali individuali degli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per il bronzo nel kayak femminile Junior di Francesca Malaguti, ma si registrano altri quattro ingressi in finale degli azzurrini, con un’eliminazione di un soffio in semifinale. Nel kayak femminile Junior conquista il bronzo Francesca Malaguti, terza in 107.55, alle spalle delle ceche ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : due ori per gli azzurrini nelle gare a squadre! : Sono proseguiti oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, gli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per le due medaglie d’oro conquistate nelle gare a squadre, entrambe nella canadese, dagli Under 23 e dalle Juniores. nelle prove individuali avanzano invece alle semifinali otto dei nove azzurrini impegnati. nelle gare a squadre arriva l’oro nella canadese Under 23 maschile con Raffaello Ivaldi, Paolo ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : Stefanie Horn è la migliore in qualifica - pass diretto anche per Colazingari - Ivaldi e Cipressi : È iniziata a Tacen, frazione della cittadina slovena di Ljubljana, la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. Nella sessione mattutina di questa prima giornata di gare si sono svolte le qualificazioni di due delle quattro specialità in programma. Andiamo quindi a scoprire i risultati. Nel K1 femminile grande prestazione di Stefanie Horn, che realizza il miglior tempo nella prima run di qualifica. La 28enne azzurra ha fatto ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Craciun d’ARGENTO nella Canoa! Nespoli in finale nell’arco! Pasqualucci per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 14.09 ARCO – Si va avanti nel ricurvo nonostante le condizioni difficilissime dal punto di vista meteorologico: lo spagnolo Acha Gonzalez opposto all’olandese Wijler Steve 14.03 ARCO – Con la freccia supplementari Nespoli si impone in questa splendida semifinale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO : Andreoli e Boari per l’oro! Delusione Canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 11.35 LOTTA – Niente da fare per l’azzurro Mansour. Ancora Ucraina letale per l’Italia della lotta: Ohannesian domina, vince 10-0 e va in semifinale. L’azzurro spera nei ripescaggi 11.33 BADMINTON – Chiude con un tris di sconfitte l’azzurro Maddaloni sconfitto 2-1 (21-19, 18-21, 21-10) contro lo sloveno Ivanic 11.32 LOTTA ...