Bibbiano | Prodi attacca i media | Demonizzazione folle di un paese

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Costanza Tosi "Questi, debbono trovare un demonio, questo è uno dei problemi della nostra società moderna" Del casosembra che non se ne parli mai abbastanza. Lo scandalo degli affidi illeciti, denunciato dalla Procura di Reggio Emilia, ha scoperchiato un giro di affari che ha distrutto, senza ritegno alcuno, intere famiglie e cambiato la vita a migliaia di bambini. Famiglie, che oggi chiedono giustizia e che sperano che nessuno lasci più cadere il silenzio sul loro dramma. Eppure, per qualcuno, il problema stà altrove. A intervinire su “Angeli e Demoni” ci ha pensato anche Romano. Il Professore ha rilasciato un intervista all’emittente locale Telereggio, accettando di parlare del caso scoppiato nel reggiano. Per, il vero problema di tutta questa storia sono ie il loro atteggiamento. "Lache viene fatta di un intero...

MZorzy : RT @RossellaFidanza: #CrisiDiGoverno mancava Prodi a difendere #Bibbiano - RossellaFidanza : #CrisiDiGoverno mancava Prodi a difendere #Bibbiano - lorenapossieri : Romano Prodi: “Bibbiano, follia demonizzare l’intero paese”. VIDEO -