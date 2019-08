ATP Cincinnati – Andy Murray ai nastri di partenza | lo scozzese accetta la wild card

Fonte : sportfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) A sette mesi dall’operazione all’anca, il tennistatorna a disputare un torneo in singolare,ndo laSette mesi dopo l’operazione all’anca,torna a giocare in singolare, partecipando al Masters 1000 di, in programma dal 10 al 18 agosto. Il tennistahato laoffertagli dagli organizzatori del prestigioso torneo sul cemento, mettendosi dunque alle spalle un periodo travagliato. Vinto il Queen’s in coppia con Feliciano Lopez,adesso è pronto ad affrontare il Masters 1000 di, provando a risalire la china dopo essere scivolato al 325° posto del ranking ATP.L'articolo ATPaidi, loladegli organizzatori SPORTFAIR.

