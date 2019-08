Activision e Blizzard hanno piani per delle nuove IP

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 9 agosto 2019) In una recente riunione finanziaria, il COO di, Coddy Johnson ha confermato che "iniziative in materia diIP" sono in corso presso l'azienda.ha un catalogo di IP ben riconoscibili e prolifiche sotto la sua ala, ma leaggiunte sono state poche e lontane tra loro.ha pubblicato Overwatch nel 2016 eha lanciato Destiny e Sekiro: Shadows Die Twice, ma gli studi interni sono specializzati inuscite di IP classiche.Tuttavia, sembra che la società stia cambiando le cose. Johnson ha dichiarato: "abbiamo avviato iniziative in materia diIP e dato il nostro track record, siamo abbastanza fiduciosi della nostra capacità di avere successo in futuro". Uno dei motivi per cuiè stata relativamente poco "dimostrativa" quando si tratta diIP è che esiste un "processo di approvazione molto ...

