Fonte : leggo

(Di venerdì 9 agosto 2019) Undi 15 anni di, che in questo periodo è in vacanza a Francavilla al Mare (Chieti) con la famiglia, è morto in serata al policlinico di Chieti dove è stato...

leggoit : Ragazzo 15enne di Milano muore sul campo di calcetto durante le vacanze in Abruzzo -