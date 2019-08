Toninelli | Quel che farò dopo importa poco

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) “che farò. Pensarci mi distoglierebbe dal lavoro”. Sembrano parole di commiatole di Danilo, Ministro delle Infrastrutture, che dalle pagine del Corriere della Sera comunque attacca il vicepremier leghista: “Salvini? In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano”.Le parole diarrivano nel giorno in cui si discuterà in Parlamento sul Tav, un tema che ha surriscaldato gli ambienti di Governo e che il ministro grillino vuole assolutamente bloccare: “che ci siano poche chance. Come si ferma la Tav? Si ferma in Parlamento, essendo il frutto di un accordo italo-francese ratificato dall’Aula. Vedremo chi si metterà insieme per portare avanti quest’opera. Un’opera negativa e lo capiranno tutti negli anni a ...

