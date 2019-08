Reddito non per tutti

Il Reddito di cittadinanza non è per i furbetti del divano : Fonte Il Fatto Quotidiano “La misura del reddito di cittadinanza non è assistenzialismo puro”. Con questa affermazione il premier Giuseppe Conte ha scacciato tutte le critiche piovute sulle esecutivo all’indomani della sua approvazione. “Una vittoria aver costretto la Lega a votarlo”, ha detto Alessandro Di Battista sul palco della convention dei 5 stelle. Per conservare il reddito di cittadinanza bisognerà darsi da ...

Reddito di cittadinanza 2019 : assunzioni ferme per sito non funzionante : Reddito di cittadinanza 2019: assunzioni ferme per sito non funzionante Ancora tutto fermo sul fronte assunzioni per i percettori del Reddito di cittadinanza. I problemi principali sarebbero 2: da un lato il malfunzionamento del sito dove registrare i datori di lavoro in cerca di personale. Dall’altro alcuni dubbi e interrogativi sul funzionamento degli sgravi fiscali previsti per chi assume. Ecco le ultime notizie in materia. ...

Reddito di cittadinanza : la card c'è - il lavoro no. E le imprese non assumono : Entra nel vivo la fase 2 del Reddito di cittadinanza, ma gli imprenditori interessati ad assumere i beneficiari del sussidio...

Reddito di cittadinanza e lavoro nero - l'accoppiata non è (ancora) "passata di moda" : Nuovi casi di furbetti del Reddito di cittadinanza in località turistiche lombarde: sei persone che lo percepivano sono...

Carta Reddito di cittadinanza 2019 : che fine fanno i soldi non spesi : Hai fatto domanda di reddito di cittadinanza 2019 e ricevuto da poco la relativa Carta prepagata (RdC card) da Poste italiane (gestore della Carta)? Non sai cosa, ma soprattutto come, utilizzare la tua Carta? Hai paura che un utilizzo difforme rispetto alle norme previste possa comportare la decurtazione, o addirittura la decadenza del beneficio stesso? Le tue preoccupazioni sono in un certo senso fondate, in quanto – oltre ai numerosi limiti ...

Pannelli solari a chi non può pagare le bollette : in Puglia è legge il Reddito energetico regionale. Pronti 5 - 6 milioni : C’è l’ok definitivo: in Puglia, prima regione in Italia, il reddito energetico è legge. Dopo l’approvazione con il pieno di voti favorevoli, a marzo, in una seduta congiunta delle commissioni Industria ed Ecologia, anche il consiglio regionale ha detto la sua sulla proposta di legge del M5s, a prima firma del consigliere regionale Antonio Trevisi per l’istituzione del reddito energetico regionale. “Siamo orgogliosi – commenta l’esponente ...

Reddito di cittadinanza - la storia di Carlo : "Non faccio più il rider - ma ora vivo con 82 euro al mese" : Carlo Tedeschi, ex imprenditore 54enne, racconta la sua vicenda a l'Aria che Tira: "Nessuno è riuscito a spiegarmi come...

Lo chef Pietro Parisi sul Reddito 5S : "Mi ha rovinato - non ci sono più lavapiatti" : Aurora Vigne Lo chef Pietro Parisi parla delle conseguenze del reddito di cittadinanza nelle cucine italiane: "A’ cazzimma ormai la fa da padrona" "I lavapiatti, gli uomini delle pulizie, sono spariti". La denuncia contro il reddito di cittadinanza voluto dal M5s arriva schietta schietta dallo chef Pietro Parisi, che in una intervista a Il Dubbio racconta le conseguenze del sussidio. "Succede che chi guadagnava 900 euro al mese, ...

Riceve il Reddito di cittadinanza - ma fa lo spazzino volontario : "Non voglio rubare niente a nessuno" : La giornata di Domenico Renzullo, 53 enne napoletano, inizia prima delle 8. Con indosso una pettorina arancione e munito di guanti, sacchetti, scopa e paletta, inizia a raccogliere rifiuti dalle strade di San Pietro a Patierno per poi smaltirli negli appositi contenitori dell’indifferenziata. Non è un dipendente dell’Asìa di Napoli, ma un volontario. I motivi che lo spingono ad alzarsi ogni mattina per pulire le strade ...

Reddito - Lazio : manca procedura - non parte : 15.36 "Avremmo dovuto cominciare oggi a chiamare i beneficiari del Reddito di cittadinanza con una procedura operativa che consentiva di contattare tutti coloro che devono fare il patto per il lavoro, ma la strumentazione non è arrivata dall'Anpal". Così l'assessore al Lavoro del Lazio,Di Berardino, a proposito dell'annunciata partenza della fase due del Reddito di cittadinanza. L'Anpal servizi -dice- è in "palese ritardo" e finora ha fornito ...

Prendono il Reddito di cittadinanza e puliscono le strade : "Non vogliamo soldi regalati" : L'iniziativa di un gruppo di ragazzi del quartiere Zen di Palermo, beneficiari del reddito di cittadinanza. Non è la prima...

Carta Reddito di cittadinanza : negozi e discount - quali non possono accettarla : Carta reddito di cittadinanza: negozi, quali non possono accettarla La misura del reddito di cittadinanza introdotta col decreto n. 4/2019 che ancora fa tanto discutere – come Quota 100 – è uno dei punti più caratterizzanti del Governo Conte. E soprattutto della maggioranza politica che lo compone costituita da MoVimento 5 Stelle e Lega. Carta reddito di cittadinanza, distinzione per beni di prima necessità Alcuni media ...

Nel call center di Milano che non trova operatori a 1200 euro al mese «Colpa del Reddito di cittadinanza e del modello Ferragni» : Nell’open space di Corsico, periferia di Milano su venti postazioni ne sono occupate solo la metà. L’amministratore delegato ogni volta che fissa i colloqui non si presenta nessuno. Motivo principale: la sede di lavoro è a Corsico, troppo lontana dal centro di Milano.