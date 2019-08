La polizia canadese ha trovato diversi oggetti collegati ai due giovani fuggitivi

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Laha detto di avera Kam McLeod e Bryer Schmegelsky, i dueaccusati di triplice omicidio in fuga da oltre due settimane che si sospetta si stiano nascondendo in una remota area boschiva dello stato

Furioso_Furio : RT @Furioso_Furio: #Salvini non solo non blocca i porti e non espelle i clandestini ma: • avalla fattura elettronica e stato di polizia fi… - Furioso_Furio : #Salvini non solo non blocca i porti e non espelle i clandestini ma: • avalla fattura elettronica e stato di poliz… - bonsoirmichel : RT @ReiUnius: -