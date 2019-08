GOSSIP – VIDEO – Leo Messi e moglie pizzicati in… offside

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Leo, pizzicato fuori da un locale, dimostra di apprezzare le forme della consorte. Il campione del Barcellona è stato sorpreso fuori da un locale mentre palpeggiava il lato B della bella consorte. Che giocatore fantastico Leo. #leo#Barcellona pic.twitter.com/bDSM0dsMtG — CALCIATORI BRUTTI (@CB Ignoranza) August 6, 2019 Fonte: Twitter Calciatori Brutti POTREBBE INTERESSARTI: SKY – Il Napoli irrompe su Everton Soares: maxi offerta di ADL: i dettagli Biglietti Juventus-Napoli, in vendita i tagliandi. Tariffe speciali per i bianconeri chiamati a raccolta L'articolo– Leoin…proviene da ForzAzzurri.net.

novasocialnews : Così Ilary Blasi si allena in palestra: il suo segreto per restare in forma #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Andreaphotos_ : Forse è molto meglio che, cara Lucarelli, si occupi di gossip, video compromettenti e lasci la natura e la sua cons… - gossip_italia : La folle giornata di Taylor Mega: dal tuffo nella fontana al car wash | VIDEO COMPLETO -