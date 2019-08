Fan di Mamma | ho perso l' aereo contro il reboot | Lasciate stare i

Mamma delfino adotta un piccolo cetaceo orFano di un’altra specie : scienziati emozionati : Una giovane Mamma tursiope chiamata Thais ha adottato un piccolo peponocefalo, un cetaceo odontocete appartenente alla famiglia dei delfinidi che vive in acque tropicali. È la prima volta che gli scienziati documentano un simile comportamento tra i delfini, e la seconda in assoluto tra i mammiferi selvatici.Continua a leggere

Andrea Pucci - la foto con la mamma conquista i Fan/ 'Si fa tenere la mano come...' : Andrea Pucci conquista tutti pubblicando una foto in cui è insieme alla mamma con cui lancia un importante messaggio: 'si fa tenere la mano come...'.

Fano - mamma e papà morti di overdose a 4 anni di distanza : bimbo di 7 anni resta orFano : Tragedia a Fano dove una mamma di 34 anni è morta a causa di una overdose da eroina: il corpo senza vita è stato trovato in bagno dal fratello, con una siringa accanto. Lascia un bimbo di 7 anni, che 4 anni fa ha già perso il papà nello stesso modo. Caccia al pusher che le ha venduto la droga. Indagini in corso.Continua a leggere

Mara Venier posta una foto con la mamma i Fan si commuovono : La mamma di Mara Venier è scomparsa nel 2015 ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore della conduttrice. Ogni volta che la Venier pensa alla madre si commuove proprio come ha fatto nelle scorse ore pubblicando una foto su “Instagram”. Si tratta di un fotogramma di Techetecheté in cui compaiono lei e Gianni Morandi. Alle loro spalle si intravede una signora nel pubblico che applaude, sorridente: è proprio la signora Elsa, mamma di Mara Venier a ...

Francesca Cipriani come mamma l’ha fatta fa svenire i Fan : foto virale : È un luglio particolarmente bollente dalle parti di Francesca Cipriani. La showgirl che ha da poco spento 35 candeline e festeggiato in uno dei locali più esclusivi di Milano, continua a infiammare la rete con scatti provocanti. E se ieri ha ‘alzato la temperatura’ con una foto del suo prorompente lato A, oggi tocca al lato B. Per chi si fosse perso il primo scatto, la Cipriani, che per la cronaca le indiscrezioni la vorrebbero di nuovo a La ...

Silvia TofFanin - mamma dolcissima con la figlia Sofia : Silvia Toffanin, l’adorata conduttrice di Verissimo, è stata ‘pizzicata’ in vesti completamente diverse dal solito. L’ex letterina sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Pier Silvio Berlusconi e i figli: Sofia e Lorenzo Mattia. Li vediamo spesso a Portofino ma appena arrivano i primi raggi di sole Silvia Toffanin e il suo compagno arrivano a Santa Margherita Ligure. In spiaggia, come mostrano le foto di Oggi, si godono tutto il relax di ...

Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli dopo la separazione : “Mamma e donna Fantastica” : dopo il clamore degli ultimi giorni, Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli dagli insulti ricevuti, quelli che hanno fatto seguito alla nota ufficiale nella quale i due ex coniugi hanno annunciato l'imminente separazione dopo 10 anni d'amore. Eros quindi non ci sta, a sentire cattive parole sulla madre dei suoi due figli - Raffaella Maria e Gabrio Tullio - e interviene per mettere a tacere le voci delle ultime ore nelle quali la sua ...

Eros Ramazzotti : "Marica bravissima mamma - donna Fantastica. Non è un'arrampicatrice" (video) : Nelle scorse ore, Eros Ramazzotti (visibilmente triste) ha registrato un breve video per mettere a tacere, una volta per tutte, i pettegolezzi sulla sua vita privata dopo la separazione con Marica Pellegrinelli. Il cantante ha accompagnato la clip con una didascalia: "In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone.” ❤️ Martin ...

SteFania Orlando vorrei diventare mamma ci penso dal giorno delle nozze : Stefania Orlando in un’intervista fatta al settimanale “Chi”, ha spiegato: «All’improvviso, il giorno del matrimonio, è stato come se si fosse svegliato un istinto materno, che non ho mai avuto. La cosa più strana è che dalla sera delle nozze non ho smesso mai di pensarci». Dopo aver trovato l’uomo giusto, per Stefania Orlando il pensiero di una famiglia è qualcosa di inedito ma importante: «Ora non so cosa accadrà e nemmeno ...

Temptation Island parla la mamma di Katia Fanelli : La signora Giovanna è la mamma di Katia Fanelli la concorrente del reality “Temptation Island”, la signora al settimanale “Uomini e Donne” racconta:“Sono stata felicissima per quest’occasione arrivata per Katia e Vittorio. La prima volta che ha deciso di partecipare ai casting, Katia è venuta da me e mi ha detto: “mamma, ho voglia di fare un’esperienza nuova”. Katia è come la vediamo sul piccolo schermo: “Frizzante, esattamente come la vedete in ...

SteFania ha vinto : annullato il licenziamento per la mamma-cassiera malata : La donna, cassiera in un Eurospin della provincia di Firenze, si era assentata dal lavoro per effettuare le terapie...