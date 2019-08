Disney Plus sbarca in Usa con Espn e Hulu | l’intero pacchetto streaming costa quanto

Fonte : tv.fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Dal 12 novembre, almeno in Usa, il mondo delloè destinato a cambiare notevolmente. Lo strapotere di Netflix verrà probabilmente ridimensionato dall'arrivo della piattaforma, forte di un enorme catalogo e di un prezzo lancio speciale: sul mercato americano sarà possibile abbonarsi a un bundle comprendente, a soli 12,99 dollari.

3cinematographe : Ecco come #Disney intende mettere KO #HBO e #Netflix! #Disney+ #DisneyPlus - DailyLuxury04 : #asos Design celebra il #remake del #film #ilreleone. Collabora con #Disney e lancia una capsule collection con sta… - AppleTech_fan : @domenicopanacea Disney plus abbonamento annuale sicuro! Ora toccherà vedere se Apple TV plus potrà sostituire netflix -